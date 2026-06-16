В Ташкенте проведены узбекско-албанские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках официального визита в страну Президента Республики Албания Байрама Бегая в резиденции главы Узбекистана «Куксарой» были проведены узбекско-албанские переговоры на высшем уровне.

В ходе переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства и АПК, промышленности, транспорта и логистики, «зеленой энергетики», геологии, информационных технологий и цифровизации, туризма.

По завершении переговоров главы Узбекистана и Албании вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.

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