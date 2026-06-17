



Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями



ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с зарубежными делегациями, прибывшими в страну для участия в юбилейном, 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме. В частности, состоялись переговоры с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным, председателем Кабинета Министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, а также прошли встречи с главным исполнительным директором компании Air Products Эдуардо Менезесом, президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком и другими. Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи