



Проведена встреча с главой правительства Малайзии



ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, прибывшим в страну с кратковременным визитом. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Малайзии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, транспорта и связи, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи