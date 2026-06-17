Проведена встреча с главой правительства Малайзии

Проведена встреча с главой правительства Малайзии17.06.2026 07:41
ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, прибывшим в страну с кратковременным визитом.
В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Малайзии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, транспорта и связи, туризма и других.
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