Глава Узбекистана выступил на Ташкентском инвестиционном форуме

ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в пленарном заседании пятого Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в столице страны, в котором принимают участие свыше 10 тысяч делегатов и участников из более 100 стран.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые участники форума!

Дамы и господа!

Дорогие друзья!

Очень рад видеть участвующих сегодня в пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме глав государств и правительств, представителей авторитетных международных финансовых институтов, крупных компаний, фондов и деловых кругов.

Ваше участие – еще одно яркое свидетельство неуклонного роста доверия к развитию Нового Узбекистана на международной арене.

Наши совместные действия в рамках этого форума закладывают прочный фундамент для достижения больших рубежей. В частности, если за минувшие годы в нашу страну было привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, то 123 миллиарда из них – за последние пять лет.

Мы всегда открыты для инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном, готовых к равноправному и взаимовыгодному партнерству.

Участие в нынешнем форуме около 4 тысяч иностранных гостей из 100 стран мира также наглядно подтверждает его растущий авторитет.

Пользуясь случаем, хочу выразить особую признательность участвующим в нашем мероприятии Его Превосходительству Президенту Республики Албания Байраму Бегаю, Его Превосходительству председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, Его Превосходительству премьер-министру Республики Беларусь Александру Турчину, Его Превосходительству премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, Его Превосходительству премьер-министру Республики Казахстан Олжасу Бектенову, Его Превосходительству председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики – руководителю Администрации Президента Адылбеку Касымалиеву, Его Превосходительству премьер-министру Республики Таджикистан Кохиру Расулзоде.

Искренне благодарю за тесное сотрудничество в осуществлении наших динамичных реформ представителей Европейского банка реконструкции и развития, Нового банка развития, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского инвестиционного банка, а также ряда иностранных банков, компаний и финансовых организаций.

Добро пожаловать в Новый Узбекистан, дорогие друзья!

Уважаемые участники форума!

В современных условиях, когда мировая экономика и глобальная карта распределения капитала стремительно меняются, а торговые противоречия обостряются, вполне естественно, что любой инвестор стремится вкладывать средства в тех странах, где надежно защищены права и свободы предпринимателей, экономика растет ускоренными темпами, созданы широкие возможности.

Именно поэтому мы осуществляем системные меры по коренному улучшению инвестиционного климата в Новом Узбекистане.

В прошлом году наш валовой внутренний продукт вырос на 7,7 процента, в экономику было привлечено 43 миллиарда долларов инвестиций. Обеспечена стабильность национальной валюты, а объем международных валютных резервов превысил 70 миллиардов долларов.

Многие помнят, как на первом форуме, состоявшемся четыре года назад, мы поставили перед собой цель к концу 2026 года увеличить валовой внутренний продукт Узбекистана до 100 миллиардов долларов.

По прогнозам, в нынешнем году этот показатель нашей стремительно растущей экономики превысит 180 миллиардов долларов!

Также из года в год повышается международный кредитный рейтинг Узбекистана. В текущем году страна поднялась на 14 позиций в авторитетном «Индексе экономической свободы» и впервые вошла в ряд государств с «умеренно свободной экономикой».

Все это является ярким примером того, что экономика Узбекистана обретает новые темпы и выходит на этап новых возможностей.

Уважаемые друзья!

Тема сегодняшнего форума «Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и новые партнерства» не случайна. Мы сможем достичь стоящих перед нами масштабных целей только совместными усилиями.

Хотел бы остановиться на ряде приоритетных направлений расширения нашего многогранного сотрудничества.

Первое направление – дальнейшее усиление системы правовых гарантий для инвесторов.

В обеспечении прав инвесторов решающее значение имеет использование сильных институтов и признанных международных механизмов.

В связи с этим с марта мы начали работу по созданию Ташкентского международного финансового центра. Правовые основы его деятельности будут закреплены Конституционным законом.

Для участников данного центра будет создана привлекательная налоговая система – налог на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество и таможенные пошлины составят ноль процентов. Свободное движение капитала и возможность проведения расчетов в любой валюте полностью гарантируются. Будет создана современная система для использования финансовых технологий, цифровых активов и «зеленого» финансирования.

На территории центра также начнет работать независимый финансовый регулятор, наделенный полномочиями принимать нормативные документы.

На начальном этапе срок действия таких льгот будет установлен на период в 50 лет.

В центре будут внедрены специальные процедуры и принципы, основанные на английском праве, создан независимый Ташкентский международный коммерческий суд. К его работе привлекут авторитетных иностранных судей и международных экспертов.

Наряду с этим мы будем развивать систему инвестиционной медиации.

В этом отношении намерены присоединиться к Сингапурской конвенции о медиации Организации Объединенных Наций.

В результате всех этих мер инвесторы получат гарантированную международную правовую защиту непосредственно в самом Узбекистане.

Мы призываем всех вас эффективно использовать такие условия и возможности формирующейся новой экосистемы.

Второе направление – развитие рынка капитала и открытие широких возможностей для альтернативных финансовых инструментов.

Узбекистан быстрыми темпами развивает финансовые технологии нового поколения и рынки капитала. За прошедший период на международных рынках мы разместили облигации на сумму более 16 миллиардов долларов. Ввели также в оборот корпоративные еврооблигации в национальной валюте.

Впервые вывели на Ташкентскую и Лондонскую фондовые биржи 30 процентов акций «Национального инвестиционного фонда», владеющего активами 13 стратегических предприятий. Примечательно, что это стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Наряду с этим готовим к IPO еще ряд крупных компаний.

Для укрепления правовой основы подобных реформ будут приняты законы «О рынке капитала» и «Об альтернативных инвестиционных фондах».

Мы также откроем широкие возможности для деятельности международных клиринговых компаний в Узбекистане.

Кроме того, для диверсификации инвестиционных потоков начнем реализацию программы выпуска суверенных исламских облигаций – сукук. Это даст мощный импульс для привлечения в будущем на наши предприятия не менее 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций.

Также в рамках приватизации в этом году на аукцион будут выставлены объекты недвижимости, государственные доли в предприятиях и земельные участки на сумму 6 миллиардов долларов.

Призываем местных и иностранных инвесторов широко использовать эти новые возможности.

Третье направление – привлечение инвестиций в расширение цепочек высокой добавленной стоимости.

Мы запустили масштабные программы по переходу на новый технологический уровень во всех отраслях промышленности и созданию добавленной стоимости.

В ближайшие пять лет увеличим объем высокотехнологичной продукции в промышленности в 2,5 раза. Например, я уверен, что наше сотрудничество по развитию передовой химической отрасли, направленное на запуск инвестиционного потенциала в размере 20 миллиардов долларов, создание 15 тысяч высокодоходных рабочих мест в регионах и производство 130 видов новой продукции, принесет выгоду как нам, так и вложившимся инвесторам.

Как вы знаете, Узбекистан располагает колоссальными природными ресурсами – запасами золота, меди, урана, вольфрама, газа и других редких ископаемых. Общая стоимость наших подземных богатств, являющихся стратегическим ресурсом, оценивается в 3 триллиона долларов.

В целях предоставления иностранным инвесторам возможностей в этой сфере мы создадим открытую цифровую базу геологических данных, в 4 раза увеличим количество выставляемых на аукцион месторождений, для реализации проектов по принципу «от добычи до готовой продукции» будем широко привлекать иностранные инвестиции в создаваемые в Ташкентской и Самаркандской областях технопарки «Металлы будущего».

Предлагаем также совместно реализовать инвестиционные проекты на сумму 30 миллиардов долларов в таких отраслях-драйверах, как машиностроение, робототехника, легкая промышленность, производство строительных материалов, электротехника, фармацевтика.

Готовы всесторонне поддержать ваши инициативы и в отраслях «новой экономики».

Четвертое направление – дальнейшее углубление партнерства в области «зеленой» энергетики и искусственного интеллекта.

Как вам известно, мы уделяем огромное внимание «зеленой» энергетике. В ближайшие годы планируем довести ее долю в общей генерации электроэнергии до 54 процентов.

Наряду с солнечными и ветряными электростанциями выдвигаем предложения для инвесторов по развитию систем хранения энергии, модернизации электросетей, созданию дата-центров, работающих на основе «зеленой» энергии.

Развитие сферы искусственного интеллекта – важное требование времени. Зарубежные эксперты прогнозируют, что в Узбекистане в ближайшие пять лет в этом новом направлении будет создана добавленная стоимость в размере не менее 10 миллиардов долларов.

Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все сферы на основе самого передового опыта приняли Национальную стратегию. В ее рамках стартовала программа «Пять миллионов лидеров».

Наша главная задача заключается в улучшении жизни всех слоев населения посредством искусственного интеллекта, его широком использовании в образовании, государственных услугах и бизнес-процессах.

Мы создали в Каракалпакстане специальную зону для проектов по искусственному интеллекту и дата-центров. На этой территории до 2040 года инвесторы будут освобождены от всех видов налогов и пошлин, дорожная, электрическая и водная инфраструктура будет построена за счет государства, установлен льготный тариф

на электроэнергию в размере 5 центов за 1 киловатт-час.

Также создаем Международный центр цифровых технологий Узбекистана, действующий на основе специального правового режима.

Пользуясь возможностью, приглашаем вас к сотрудничеству по реализации этих высокопривлекательных проектов.

Пятое направление – развитие региональной транспортно-логистической взаимосвязанности.

Общеизвестно, что для инвесторов весомое значение имеет выход на международные рынки.

В сегодняшнем форуме также принимают участие главы правительств стран нашего обширного региона. В последние годы мы вместе с лидерами соседних государств превращаем Центральную Азию во взаимосвязанное и открытое для всего мира пространство больших возможностей.

В частности, в сотрудничестве с Китаем и Кыргызстаном ускоренно продолжаем строительство стратегической железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Наряду с этим активно работаем над проектом создания Трансафганского коридора, который откроет прямой выход к южным морским портам.

Кроме того, развиваем транспортный маршрут Срединного коридора, пролегающий через Каспийское море.

Благодаря полной реализации этих проектов мы сможем присоединиться к сети транспортных магистралей, связывающих Азию и Европу.

В транспортно-логистическом направлении начали также реализацию ряда мегапроектов у себя стране. Например, совместно с саудовскими партнерами строим новый международный аэропорт Ташкента, который будет обслуживать 20 миллионов пассажиров в год.

Уверены, что ваше активное участие в презентуемых в рамках форума проектах по строительству высокоскоростных автомобильных дорог, многофункциональных логистических центров и «сухих портов» будет взаимовыгодным.

Шестое направление – выведение инвестиционного сотрудничества в целях развития регионов на новый уровень.

Население Узбекистана приближается к 40 миллионам человек. Динамичный демографический и экономический рост требует от нас реализации масштабных программ по урбанизации и градостроительству. В их рамках до 2040 года мы планируем в 2 раза увеличить количество строящегося жилья и довести уровень урбанизации с нынешних 51 до 65 процентов.

Думая о более далеком будущем, возводим новые инвестиционные центры. На прилегающей к столице территории строим современный мегаполис – Новый Ташкент, рассчитанный на 2 миллиона жителей. Также приступили к реализации проектов по превращению Андижана, Намангана и Самарканда в города-миллионники.

В целом проекты жилищного строительства в нашей стране обеспечат гарантированный рынок объемом не менее 10 миллиардов долларов в год.

В дополнение к этому мы готовы реализовать совместно с вами проекты государственно-частного партнерства по созданию инфраструктуры на сумму 27 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в последние годы драйверами развития регионов нашей страны становятся также туризм и современный агропромышленный комплекс. Так, за прошедшие пять месяцев поток иностранных туристов в страну вырос на 27 процентов и уже составил 5,5 миллиона человек.

Узбекистан обладает потенциалом ежегодно принимать 15-20 миллионов иностранных туристов и оказывать им туристические услуги на сумму не менее 15 миллиардов долларов.

Поэтому мы надеемся, что вы будете активно инвестировать в туристическую сферу не только в таких жемчужинах туризма, как Самарканд, Бухара и Хива, но и в других наших регионах.

Наряду с этим мы предпринимаем смелые шаги по превращению традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес.

На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодоовощную продукцию на 3,5 миллиарда долларов в год в более чем 70 стран мира и уже сформировал свой «бренд».

Мы намерены довести экспорт в этой сфере до 10 миллиардов долларов за счет повышения урожайности и увеличения объемов новой органической продукции.

В связи с этим хочу обратиться к вам, представителям ведущих компаний: в сегодняшнем форуме также принимают участие руководители всех наших 14 регионов. Пожалуйста, посетите вместе с ними области и лично ознакомьтесь с создаваемыми там возможностями. Активно участвуйте во взаимовыгодных проектах – своим богатым опытом, технологиями и капиталом. В этих процессах все хокимы будут, оказывать вам всяческое содействие и всестороннюю поддержку.

Дорогие гости!

Мы считаем своевременным решение о создании Регионального альянса инвестиционных советов стран Центральной Азии и Кавказа, принятое по инициативе Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.

Чем больше рынок и гармоничнее правила, тем больше увеличится поток инвестиций в страны региона.

В этом смысле мы уверены, что данная важная инициатива станет первым шагом на пути к созданию в будущем общего инвестиционного пространства.

Уважаемые друзья!

Завтра мы проведем пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте, которое проводится в формате постоянного институционального диалога с инвесторами.

Сидя за одним столом, мы найдем эффективные решения любых возникающих проблем и определим конкретные задачи. Потому что для нас инвестиции – это не просто экономический ресурс, но и передовые технологии, современные знания и опыт, новые рабочие места, развитие, идущее в ногу со временем.

Главные партнеры в претворении в жизнь любой великой мечты и цели – это, без сомнения, инвесторы с добрыми намерениями. Поэтому для иностранных предпринимателей, приходящих на нашу землю с глубоким доверием и перспективными идеями, двери Нового Узбекистана всегда широко открыты.

Я лично как Президент, а также наше Правительство всегда готовы быть рядом с вами, плечом к плечу.

Убежден, что дух Ташкентского инвестиционного форума станет символом нашего общего успеха.

А прекрасная природа Узбекистана, уникальная культура и гостеприимство нашего благородного народа – будут лучшей инвестицией в укрепление нашей дружбы.

В завершение своего выступления еще раз выражаю искреннюю благодарность участвующим в нашем форуме инвесторам, представителям иностранных правительств, международных организаций и дипломатического корпуса.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и огромных успехов в вашей деятельности."

На полях ТМИФ глава Узбекистана провел встречи с участвующими в форуме премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи, государственным министром Великобритании по инвестициям лордом Джейсоном Стоквудом, руководителем Национального энергетического управления КНР Ваном Хунчжи и сопредседателем узбекско-саудовского Делового совета, председателем правления компании «ACWA» Мухаммадом Абунайяном.

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