В Ташкент прибыл Федеральный Президент Германии

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня в Узбекистан с официальным визитом прибыл Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер.

Целью визита явилось проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых главы государств рассмотрели ключевые аспекты развития узбекско-германского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, энергетики и «зеленых» технологий, транспорта и логистики, здравоохранения и фармацевтики, сельского хозяйства, химической, горнодобывающей и текстильной отраслях, автомобилестроения, производства бытовой химии, логистики и подготовки квалифицированных кадров.

По итогам состоявшихся переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли Совместное заявление, а также были подписаны соглашения в сфере финансового сотрудничества, предусматривающие выделение грантовых средств и льготного финансирования для реализации проектов устойчивого городского развития в Узбекистане.

Кроме того, был дан старт ряду совместных инвестиционных и образовательных проектов.

В их числе – организация крупноузловой сборки автомобилей «Volkswagen» в городе Ташкенте, строительство логистического центра в Андижанской области, производство жидких бытовых моющих средств, подготовка специалистов для железнодорожной отрасли, а также открытие современных экзаменационных центров.

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