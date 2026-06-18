advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
18.06.2026 / 17:27 msk / 19:27 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете современное состояние взаимодействия Узбекистана и СНГ?
Голосование проводилось 20.04.2026 - 31.05.2026

38.9% (393)  - Положительно
 19.7% (198)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.5% (176)  - Нейтрально
 10.6% (107)  - Более отрицательно, чем положительно
 6.6% (66)  - Отрицательно
 6.7% (67)  - Затрудняюсь ответить
голосов 1007     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана принял участие в заседании Совета иностранных инвесторов
18.06.2026 16:05

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в проходящем в Ташкенте очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. В заседании приняли участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с его президентом Одиль Рено-Бассо, руководители ведущих зарубежных компаний, банков и финансовых институтов, а также представители авторитетных международных организаций и структур, представляющих советы инвесторов в странах Центральной Азии и Кавказа.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые участники встречи!

Уважаемая госпожа Одиль Рено-Бассо!

Дорогие друзья!

Рад видеть вас на очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Прежде всего хочу выразить огромную признательность уважаемой госпоже Одиль Рено-Бассо за постоянную поддержку наших реформ и эффективное председательство в Совете.

Выражаю также искреннее уважение руководителям всех международных организаций и иностранных компаний, участвующим в сегодняшнем мероприятии.

Уважаемые дамы и господа!

За последние годы Совет превратился из простого консультативного механизма в площадку практических реформ, надежный мост между Новым Узбекистаном и мировым инвестиционным сообществом.

Сегодня Совет получил статус независимой Ассоциации и в полном смысле слова поднялся до уровня сильного общественного института. За прошлый год количество участвовавших в работе Совета компаний увеличилось с 54 до 85. Они охватывают 23 отрасли нашей экономики и принимают непосредственное участие в деятельности профильных рабочих групп.

Кроме того, в составе Исполнительного комитета Совета осуществляют свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация.

Примечательно, что активность всех членов Совета неуклонно растет. Это является ярким свидетельством высокого доверия к данной инвестиционной платформе.

Уважаемые участники Совета!

В прошлом году мы встречались с вами в таком же формате и обсудили множество вопросов. Были найдены конкретные решения по 21 выдвинутой инициативе.

Хочу особо подчеркнуть, что инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей государственной политике.

На основе значительной части предложений мы усовершенствовали нормативно-правовые акты. В частности, в Налоговый кодекс внесены поддерживающие инвесторов изменения, из-под финансового контроля выведены соглашения о внутренних займах между компаниями, предоставлено право ускоренной амортизации основных средств, отменено множество обязательных требований для иностранных компаний, ведущих отчетность на основе международных стандартов.

Разработан проект закона «Об альтернативных инвестиционных фондах».

Подготовлена программа внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса, а также приведения 16 технических регламентов в соответствие с международными нормами.

Наряду с этим мы сделали новые шаги по принятию международных обязательств о создании равных и справедливых условий для иностранных инвесторов.

Недавно объявили о подаче заявки на присоединение к Декларации о международных инвестициях и многонациональных предприятиях Организации экономического сотрудничества и развития.

В качестве логического продолжения работы в этом направлении ожидается принятие Конституционного закона о Ташкентском международном финансовом центре.

Все это – наглядные подтверждения того, что ваши идеи находят реальное воплощение.

Уважаемые участники Совета!

За прошедший период рабочие группы при Совете провели более 50 полезных для инвесторов встреч. Под сопредседательством иностранных инвесторов были всесторонне обсуждены проблемы по таким приоритетным направлениям, как альтернативные инвестиционные фонды, законодательство о залоге, ответственное ведение бизнеса, подготовка профессиональных кадров, налоговое администрирование, выделение земель и энергетика.

В процессе подготовки к сегодняшнему заседанию от вас поступило 120 новых предложений и инициатив.

Мы их тщательно проанализировали и объединили в семь приоритетных направлений. Это вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционного климата, налоговой системы, кадастра, энергетики, банковско-финансовой системы, корпоративного управления, искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Особенно актуальны такие предложения, как упрощение процессов мониторинга в валютном обороте, внедрение новых финансовых механизмов – исламского страхования, «зеленого» кредитования, запуска продаж проблемных банковских активов, стимулирование применения на предприятиях принципов ESG, включающего в себя охрану окружающей среды, социальную ответственность и эффективное корпоративное управление.

По каждому направлению определены ответственные лица и разработаны конкретные решения.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность взявшим на себя эту актуальную задачу сопредседателям рабочих групп – руководителям компаний «Vision Invest», «BDO», «Crowe», «OTP Group», «Franklin Templeton», «Ernst & Young», «Costa Legal» и «ACWA Power».

Также выражаю особую признательность всем членам Совета за проявленную в течение года активность, подготовку важных документов и проработку инициатив.

Уважаемые дамы и господа!

Теперь перейдем непосредственно к нашему диалогу.

Какие проблемы выявлены на основе проведенных вами аналитических исследований за год? Что должно сделать Правительство для дальнейшего улучшения инвестиционного климата?

Сегодня в этом зале присутствуют члены Правительства – заместители Премьер-министра и министры. Мы готовы внимательно выслушать вас, детально обсудить каждую проблему и рекомендацию. Если у вас есть предложения по более эффективной организации нашей работы, мы рассмотрим их в формате открытого общения.

Безусловно, все поднятые сегодня вопросы будут обобщены и по итогам заседания разработана единая «дорожная карта». Заместитель Премьер-министра Ж. Ходжаев и министр инвестиций промышленности и торговли Л. Кудратов будут ежеквартально лично отчитываться передо мной о ее исполнении.

А теперь выслушаем ваши мнения и предложения.

***

Дорогие друзья!

Наш сегодняшний диалог был исключительно содержательным и полезным. Особенно рад был услышать предложения, ориентированные на практический результат.

Все инициативы наших по-настоящему близких партнеров послужат благополучию народа и улучшению инвестиционного климата в стране.

Мы высоко ценим ваш вклад в построение открытой, стабильной и конкурентоспособной экономики в Новом Узбекистане.

Чем больше будет подобных встреч, тем быстрее будет наше продвижение вперед.

Искренне благодарю всех вас за участие в работе Совета.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в вашей профессиональной деятельности и личной жизни."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ