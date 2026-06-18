Глава Узбекистана принял участие в заседании Совета иностранных инвесторов

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в проходящем в Ташкенте очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. В заседании приняли участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с его президентом Одиль Рено-Бассо, руководители ведущих зарубежных компаний, банков и финансовых институтов, а также представители авторитетных международных организаций и структур, представляющих советы инвесторов в странах Центральной Азии и Кавказа.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые участники встречи!

Уважаемая госпожа Одиль Рено-Бассо!

Дорогие друзья!

Рад видеть вас на очередном пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Прежде всего хочу выразить огромную признательность уважаемой госпоже Одиль Рено-Бассо за постоянную поддержку наших реформ и эффективное председательство в Совете.

Выражаю также искреннее уважение руководителям всех международных организаций и иностранных компаний, участвующим в сегодняшнем мероприятии.

Уважаемые дамы и господа!

За последние годы Совет превратился из простого консультативного механизма в площадку практических реформ, надежный мост между Новым Узбекистаном и мировым инвестиционным сообществом.

Сегодня Совет получил статус независимой Ассоциации и в полном смысле слова поднялся до уровня сильного общественного института. За прошлый год количество участвовавших в работе Совета компаний увеличилось с 54 до 85. Они охватывают 23 отрасли нашей экономики и принимают непосредственное участие в деятельности профильных рабочих групп.

Кроме того, в составе Исполнительного комитета Совета осуществляют свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация.

Примечательно, что активность всех членов Совета неуклонно растет. Это является ярким свидетельством высокого доверия к данной инвестиционной платформе.

Уважаемые участники Совета!

В прошлом году мы встречались с вами в таком же формате и обсудили множество вопросов. Были найдены конкретные решения по 21 выдвинутой инициативе.

Хочу особо подчеркнуть, что инициативы инвесторов находят практическое отражение в нашей государственной политике.

На основе значительной части предложений мы усовершенствовали нормативно-правовые акты. В частности, в Налоговый кодекс внесены поддерживающие инвесторов изменения, из-под финансового контроля выведены соглашения о внутренних займах между компаниями, предоставлено право ускоренной амортизации основных средств, отменено множество обязательных требований для иностранных компаний, ведущих отчетность на основе международных стандартов.

Разработан проект закона «Об альтернативных инвестиционных фондах».

Подготовлена программа внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса, а также приведения 16 технических регламентов в соответствие с международными нормами.

Наряду с этим мы сделали новые шаги по принятию международных обязательств о создании равных и справедливых условий для иностранных инвесторов.

Недавно объявили о подаче заявки на присоединение к Декларации о международных инвестициях и многонациональных предприятиях Организации экономического сотрудничества и развития.

В качестве логического продолжения работы в этом направлении ожидается принятие Конституционного закона о Ташкентском международном финансовом центре.

Все это – наглядные подтверждения того, что ваши идеи находят реальное воплощение.

Уважаемые участники Совета!

За прошедший период рабочие группы при Совете провели более 50 полезных для инвесторов встреч. Под сопредседательством иностранных инвесторов были всесторонне обсуждены проблемы по таким приоритетным направлениям, как альтернативные инвестиционные фонды, законодательство о залоге, ответственное ведение бизнеса, подготовка профессиональных кадров, налоговое администрирование, выделение земель и энергетика.

В процессе подготовки к сегодняшнему заседанию от вас поступило 120 новых предложений и инициатив.

Мы их тщательно проанализировали и объединили в семь приоритетных направлений. Это вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционного климата, налоговой системы, кадастра, энергетики, банковско-финансовой системы, корпоративного управления, искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Особенно актуальны такие предложения, как упрощение процессов мониторинга в валютном обороте, внедрение новых финансовых механизмов – исламского страхования, «зеленого» кредитования, запуска продаж проблемных банковских активов, стимулирование применения на предприятиях принципов ESG, включающего в себя охрану окружающей среды, социальную ответственность и эффективное корпоративное управление.

По каждому направлению определены ответственные лица и разработаны конкретные решения.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность взявшим на себя эту актуальную задачу сопредседателям рабочих групп – руководителям компаний «Vision Invest», «BDO», «Crowe», «OTP Group», «Franklin Templeton», «Ernst & Young», «Costa Legal» и «ACWA Power».

Также выражаю особую признательность всем членам Совета за проявленную в течение года активность, подготовку важных документов и проработку инициатив.

Уважаемые дамы и господа!

Теперь перейдем непосредственно к нашему диалогу.

Какие проблемы выявлены на основе проведенных вами аналитических исследований за год? Что должно сделать Правительство для дальнейшего улучшения инвестиционного климата?

Сегодня в этом зале присутствуют члены Правительства – заместители Премьер-министра и министры. Мы готовы внимательно выслушать вас, детально обсудить каждую проблему и рекомендацию. Если у вас есть предложения по более эффективной организации нашей работы, мы рассмотрим их в формате открытого общения.

Безусловно, все поднятые сегодня вопросы будут обобщены и по итогам заседания разработана единая «дорожная карта». Заместитель Премьер-министра Ж. Ходжаев и министр инвестиций промышленности и торговли Л. Кудратов будут ежеквартально лично отчитываться передо мной о ее исполнении.

А теперь выслушаем ваши мнения и предложения.

***

Дорогие друзья!

Наш сегодняшний диалог был исключительно содержательным и полезным. Особенно рад был услышать предложения, ориентированные на практический результат.

Все инициативы наших по-настоящему близких партнеров послужат благополучию народа и улучшению инвестиционного климата в стране.

Мы высоко ценим ваш вклад в построение открытой, стабильной и конкурентоспособной экономики в Новом Узбекистане.

Чем больше будет подобных встреч, тем быстрее будет наше продвижение вперед.

Искренне благодарю всех вас за участие в работе Совета.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в вашей профессиональной деятельности и личной жизни."

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