В Узбекистане приветствовали подписание меморандума между Ираном и США

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с подписанием Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.

В заявлении говорится:

"Республика Узбекистан приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран как значимый дипломатический прорыв на пути деэскалации и восстановления региональной безопасности и стабильности в условиях современной сложной международной обстановки.

Особо отмечаем политическую волю и дальновидность руководства США и Ирана, проявленные в решающий момент. Достигнутая договоренность закладывает основу долгожданному мирному урегулированию, которого с нетерпением ожидает все международное сообщество.

Высоко оцениваем большой вклад Пакистана и Катара, а также усилия Турции, Саудовской Аравии, Египта и других региональных партнеров, способствовавших созданию условий для достижения критически важного взаимопонимания.

Узбекистан рассчитывает на конструктивный характер дальнейших переговоров и их результативную реализацию.

Убеждены, что урегулирование конфликтов дипломатическими средствами на основе принципов международного права, взаимного уважения и учета интересов всех сторон, остается ключевым условием обеспечения мира и безопасности."

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