В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. В рамках прошедшего в столице Узбекистана 5-го юбилейного Ташкентского международного инвестиционного форума глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в 7-м заседании узбекско-саудовского делового совета, собравшем около 200 представителей официальных и деловых кругов двух стран.

По итогам переговоров был подписан пакет документов, направленных на развитие стратегической инфраструктуры. В частности, были достигнуты договоренности по строительству нового международного аэропорта, модернизации систем водного хозяйства, внедрению централизованного холодоснабжения, а также по проектам в сфере управления отходами и развитию двустороннего франчайзинга.

Также было подписано соглашение между компанией DataVolt и консорциумом крупных международных финансовых институтов по финансированию возведения современного дата-центра на территории IT Park Tashkent.

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