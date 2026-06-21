В Ташкенте подписано соглашение между Узбекистаном и Ираком

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. В рамках прошедшего в столице Узбекистана 5-го юбилейного Ташкентского международного инвестиционного форума глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел переговоры с министром торговли Республики Ирак Мустафой Низором Жумой Ал-Хаййи.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы создания благоприятных условий для деловых кругов двух стран, в том числе, запуска механизмов институциональной поддержки бизнеса, проведения совместных деловых мероприятий, упрощения взаимных административных, таможенных и визовых процедур, а также налаживания межбанковского взаимодействия. Также министры рассмотрели перспективные направления для расширения промышленной кооперации, продвижения готовой продукции на рынки друг друга и развития эффективных транзитно-логистических коридоров.

По итогам встречи была проведена церемония подписания Меморандума о создании Совместного комитета по экономике и торговле. Данный документ заложит прочную основу для системной координации двустороннего взаимодействия, реализации новых инвестиционных проектов и оперативного решения текущих вопросов сотрудничества.

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