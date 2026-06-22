



Погода в Узбекистане на 23 июня



ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 июня, погода по прогнозам синоптиков: 22 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 31-36°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

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