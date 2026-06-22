Делегация Узбекистана посетила Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым посетила Туркменистан.

20 июня делегация принятал участие в прошедшем в туркменской столице очередном заседании совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций, развития инфраструктуры и других.

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