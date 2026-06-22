Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Азербайджанской Республики

Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Азербайджанской Республики22.06.2026 01:55
ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов международной и региональной политики, дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики, ТЭК и энергетики и других.
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