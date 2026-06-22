Азербайджан сменит посла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым.

В ходе аудиенции посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он работал с октября 2012 года, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

Кроме того, за большой вклад в укрепление узбекско-азербайджанских многоплановых отношений Президент Узбекистана вручил Гусейну Гулиеву орден «Меҳнат шуҳрати».

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