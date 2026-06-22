Глава МИД Узбекистана отправился в Сингапур

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Сингапур.

Сегодня глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителем внешнеполитического ведомства Сингапура Вивианом Балакришнаном, министром устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу, а также главным исполнительным директором компании "Temasek Holdings" Дилханом Пиллаем Сандрасегарой.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, "зеленой" экономики, торговли, экологии, борьбы с изменением климата, эффективного управления водными ресурсами, обсудили актуальные аспекты международной проблематики.

УЗИНФОРМ