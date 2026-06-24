Глава Узбекистана дал старт международному форуму в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия 3-го Международного форума искусства макома в городе Намангане.

В приветствии главы государства к участникам и гостям форума говорилось:

"Уважаемые участники форума!

Дорогие гости!

Дамы и господа!

Я рад видеть на Международном форуме искусства макома, который в третий раз проводится на прекрасной узбекской земле, известных деятелей искусства и культуры из разных стран и континентов.

Неслучайно говорят, что искусство – это духовный мост, соединяющий сердца людей и открывающий путь к добру. В этом смысле данный форум, ставший традиционным в нашей стране, превратился в мировую площадку, которая способствует повышению общечеловеческого значения искусства макома.

Особый авторитет и весомость нашему сегодняшнему форуму придает то, что в нем принимают участие руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совета старейшин Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность уважаемым гостям, прибывшим к нам из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Добро пожаловать в Новый Узбекистан!

Уважаемые участники форума!

Каждый район, область, каждый регион Узбекистана имеет свои неповторимые искусство и культуру, ценности и традиции, известных творческих деятелей. Таким же является и наманганский край, где проходит наш форум. Этот регион с его благоустроенными городами и селами, предпринимателями, достижениями в промышленности и сельском хозяйстве, науке, культуре, искусстве и спорте, с его образованной и целеустремленной молодежью, безусловно, достоин большого признания.

В эти дни здесь продолжается уже 65-й по счету международный Наманганский фестиваль цветов, известный на весь мир. Организованный на высоком уровне, яркий праздник доставляет большую радость нашему народу, всем ценителям красоты. Пользуясь возможностью, еще раз искренне поздравляю трудолюбивых, умелых и добросердечных жителей Намангана с этим замечательным событием.

В условиях Нового Узбекистана фестиваль цветов из обычной выставки превратился в большое культурное мероприятие, получающее международное признание, стал своеобразным национальным брендом, и мы рассматриваем это как результат огромных преобразований не только в Ферганской долине, но и во всей стране.

На наманганской земле, превратившейся сегодня в цветущий сад, лишь в нынешнем году было высажено более 150 миллионов цветов, этот факт внесен в Книгу рекордов Гиннеса и действительно вызывает восхищение. Большое вам спасибо, мои дорогие.

Наманган – щедрый на таланты край, давший миру великого поэта и мыслителя Бабарахима Машраба, таких выдающихся мастеров слова, как Нодим, Фазли, Мажзуб Намангани, Суфизода, Ибрат, Усман Насыр, Чусти, Хабиб Саъдулла. Мы с уважением называем имена наманганцев – известных хафизов, музыкантов и бастакоров, оставивших яркий след в развитии нашей национальной музыкальной культуры, – Рузиматхона Исабоева, Вахобжона Абдуллаева, Махмуджона Мухаммедова, Эргаша Йулдошева, Саиджона Калонова, Турсуной Мамедовой, Камолиддина Рахимова, Хабибы Охуновой, Уринбоя Нуралиева, Хадии Юсуповой, Журахона Рахимова. Их богатое творческое наследие служит школой мастерства для все новых поколений деятелей культуры и искусства.

Дорогие соотечественники!

Все мы хорошо знаем, насколько велико, поистине уникально искусство макома, включенного ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, и очень ценим такое признание международного сообщества. Ведь маком – это не просто музыка. Маком – это память нации, сердце народа и голос его души, звучащий сквозь столетия. Думаю, вы согласитесь, что в макоме воплощены надежды и мечты, печали и радости, вся мудрость наших предков.

Основная цель третьего Международного форума искусства макома – сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.

В последние годы в Новом Узбекистане повышение статуса искусства макома в национальном и международном масштабе стало приоритетным направлением государственной политики в сфере культуры.

Сегодня глубоко изучаются не только исполнительское мастерство, но и теоретические основы макома. В частности, находят продолжение научные традиции в области макомоведения таких ученых, как Абу Наср Фароби, Ибн Сино, Абдулкадир Мароги, Алишер Навои, Бабур Мирзо, Комил Хорезми, Абдурауф Фитрат, а также Юнус Раджаби, Файзулла Караматов, Исхок Ражабов.

Совершенствуется деятельность специальных научных советов, изучающих теоретические, исторические и философские аспекты искусства макома. Особое внимание мы уделяем подготовке высококвалифицированных кадров для сферы, обладающих глубокими знаниями. Налаживание системы «музыкальная школа – специализированная школа – высшее учебное заведение» служит прочной основой непрерывного образования нашей молодежи на основе конкретных программ.

Недавно мы создали творческие объединения по 21 направлению культуры и искусства, в том числе макому. Эти объединения будут способствовать поиску, поддержке и раскрытию талантов творческой молодежи, начиная с самого нижнего звена – махалли. Отныне мы будем проводить конкурсы на уровне махалли, района, области и республики, чтобы привнести новое дыхание в творчество молодых макомистов.

Дорогие друзья!

В настоящее время восстанавливаются жемчужины «Шашмакома», неизученные тексты и уникальные стили исполнения фергано-ташкентского и хорезмского макомов. Готовятся к публикации крупные научные и академические издания, аудиоархивы.

Чтобы вывести эту работу на новый уровень, мы приступили к возведению в Новом Ташкенте уникального Центра макома. Как вы думаете, может быть мы назовем его Мировым центром макома и создадим при нем Международную академию макома?

Уверен, что этот храм культуры станет крупным научно-исследовательским центром данного вида искусства. В академии, наряду с узбекскими школами макома, будут преподаваться арабское, турецкое, персидское, таджикское, индийское и другие направления восточной классической музыки. Здесь для молодежи со всего мира будут организованы стажировки по принципу «наставник – ученик», на эти цели будут выделены специальные гранты.

При центре будут созданы Международная цифровая библиотека и лаборатория с уникальными музыкальными рукописями, аудиозаписями и нотными архивами.

Одним словом, новый комплекс станет глобальной научно-академической платформой, которая объединит ученых сферы и искусствоведов.

Настало время перенести в единое цифровое пространство данные о классических музыкальных жанрах народов мира, таких как маком, мугам, мукам, дастгох. В связи с этим призываю ученых и деятелей искусства создать Всемирную антологию макома. При этом все существующие в мире произведения макома, нотные, аудио- и видеозаписи, профильные научные исследования будут размещены на единой цифровой платформе. Также будет запущено мобильное приложение по исполнению макома, его фонотека станет постоянно пополняться.

Думаю, что артисты и музыковеды, участвующие в сегодняшнем форуме, внесут достойный вклад в этот важный процесс.

В целях развития и поддержки научных исследований в области макома предлагаем создать специальный международный фонд. Гранты этого фонда целесообразно выделять на научные изыскания, изучение уникальных источников, поддержку инновационных проектов и материальное стимулирование представителей сферы.

Наряду с этим, если за счет фонда учредить Международную премию, каждые два года награждать ею ученых и артистов, внесших большой вклад в развитие макома, думаю, это также послужит росту популярности данного вида искусства.

В регионах по шести направлениям «Шашмакома» мы откроем культурно-туристический маршрут «Путь макома». Например, будут созданы туристско-тематические улицы: в Бухаре – по макому «Бузрук», в Самарканде – по макому «Рост», в Хиве – «Хоразм» и «Ирок», в Коканде – «Наво», в Шахрисабзе – «Дугох», в Ташкенте – «Сегох». Макомы будут звучать в кафе и ресторанах, парках и скверах.

Если азербайджанские артисты – с мугамом, турецкие артисты – с мукомом, таджикские хафизы – с макомом, индийские художественные коллективы – с рагой, представители африканского континента – с нубой, присутствующие на нашем форуме, примут активное участие в формировании культурно-туристического маршрута «Путь макома», то, уверен, международная известность макома еще больше возрастет.

Мы присваиваем ансамблю «Маком» имени Юнуса Раджаби, создавшему золотой фонд таких произведений и широко их популяризирующему, статус Национального государственного ансамбля. Убежден, что это высокое звание вдохновит славный творческий коллектив, придаст ему новых сил и энергии для представления шедевров нашего национального искусства на мировых сценах.

Уважаемые участники форума!

В эпоху глобализации маком по праву можно назвать жизнеутверждающим источником, пробуждающим благородные чувства в сердце и душе человека, украшающим его духовный мир.

Ставший в нашей стране традиционным Международный форум искусства макома является сегодня крупной диалоговой площадкой, где будущим поколениям передается это немеркнущее наследие. Уверен, что начатая нами работа в данном направлении будет последовательно продолжена при поддержке таких, как вы, людей, посвятивших свою жизнь служению прекрасному искусству.

Дорогие друзья!

Сила и мощь любого государства измеряются не только его экономическим богатством, ресурсами недр, но также высокой культурой и искусством. Поэтому сегодня мы вместе с вами на международном уровне отмечаем праздник искусства макома – этой бесценной духовной сокровищницы.

Уверен, что предложения, выдвинутые на проводимой в рамках форума международной научно-практической конференции, выступления талантливых исполнителей внесут достойный вклад в развитие сферы.

У всех нас сегодня одно желание: пусть каждое слово макома служит миру, каждая его мелодия – укрепляет дружбу и братство между народами, каждое звучание – вселяет в будущие поколения неиссякаемую духовную силу.

Объявляю третий Международный форум искусства макома открытым.

Желаю всем вам крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих достижений, успехов в работе форума.

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Уважаемые участники форума, дорогие соотечественники!

Национальная сборная Узбекистана по футболу, осуществив 34-летнюю мечту нашего народа, участвует в чемпионате мира. Это вызывает у нас чувство гордости и восхищения.

На церемонии проводов футболистов на чемпионат мира я сказал: «Вы уже создали историю». Наши патриотичные и самоотверженные футболисты – настоящие герои Нового Узбекистана.

Уверен, что наша сборная команда, набирающаяся опыта от игры к игре и выступающая на зеленом поле все лучше и лучше, остро чувствуя надежды миллионов соотечественников, достойно защитит честь страны в сегодняшнем матче.

Мы всегда вместе с нашей командой и всегда будем ее поддерживать!

Удачи вам, мои дорогие!"

В мероприятии принимают участие руководители ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран.

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