



Погода в Узбекистане на 26 июня



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 июня, погода по прогнозам синоптиков: 25-27 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28°, днем 39-44°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

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