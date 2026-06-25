



Проведены переговоры глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров главы двух государств обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, экологии, сельского и водного хозяйства, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей и пути активизации взаимодействия в рамках международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи