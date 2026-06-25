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Андижану присвоен новый статус
25.06.2026 07:27

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам международных мероприятий в связи с объявлением Андижана «Культурной столицей тюркского мира».

В приветствии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники форума!

От всей души поздравляю вас с началом мероприятий, проводимых в связи с объявлением древнего и неповторимого города Андижана, расположенного на перекрестке дорог Великого шелкового пути, «Культурной столицей тюркского мира» в 2026 году.

Сердечно приветствую присутствующих на сегодняшней церемонии руководителей международных организаций, послов зарубежных государств, видных деятелей культуры, литературы и искусства тюркского мира и выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ и государствам – членам Организации за объявление города Андижана «Культурной столицей тюркского мира».

Несомненно, эту высокую честь для Андижана мы воспринимаем как еще одно международное признание богатого исторического, культурного и духовного наследия Узбекистана, большого вклада нашей страны в развитие тюркской культуры, результатов осуществляемых нами масштабных реформ.

Дорогие друзья!

Андижан, являющийся своеобразными восточными воротами нашей Родины, на протяжении веков был одним из центров развития культуры, литературы, искусства и ремесленничества. Весь тюркский мир с благодарностью признает, что эта священная земля взрастила великих полководцев и государственных деятелей, выдающихся ученых и мыслителей, талантливых поэтов, писателей, художников.

Особо следует отметить огромное научное, литературное наследие и военное искусство Бабура Мирзо, который является гордостью нашего народа, бессмертные произведения поэта-классика Абдулхамида Чулпона, воспевавшего свободу и независимость. Яркий образец национального танцевального искусства «Андижанская полька», состязание острословов «аския» стали, без преувеличения, общим достоянием всех людей, почитающих культуру.

Мы высоко ценим тесное сотрудничество с ТЮРКСОЙ в деле бережного сохранения и обогащения нашего бесценного наследия, широкого приобщения к нему молодого поколения и мировой культурной общественности. В этой связи следует отметить уникальное издание «Жемчужины тюркской литературы» из 100 томов, проведение в наших странах множества совместных научных конференций и форумов, разных культурных мероприятий и презентаций, открытие в апреле этого года в Центре исламской цивилизации в Узбекистане офиса ТЮРКСОЙ.

Деятели искусства и культуры нашей страны в настоящее время успешно участвуют в престижных форумах, фестивалях и конкурсах ТЮРКСОЙ. Особенно нас порадовали детские танцевальные и инструментальные ансамбли, завоевавшие Гран-при на международном фестивале в феврале нынешнего года.

Все это ярко подтверждает, что братство наших народов, имеющее глубокие корни, продолжает крепнуть.

Дорогие участники мероприятий!

Уверен, что фестивали и научные конференции, художественные вечера и творческие встречи, которые пройдут в рамках проекта «Андижан – Культурная столица тюркского мира» в течение года в стране и братских государствах, станут незабываемыми событиями, оставят глубокий след в нашей культурной жизни, сделают еще прочнее узы нашей дружбы и сплоченность, откроют широкие возможности для молодого поколения.

Еще раз от всей души поздравляю всех вас, желаю здоровья, больших успехов в дальнейшей деятельности.

Добро пожаловать в прекрасный Андижан!".

УЗИНФОРМ

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