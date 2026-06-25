Делегация Узбекистана вернулась из Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с руководителем ведомства инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым 22–23 июня посетила Японию.

Целью поездки явилось проведение ряда встреч и переговоров по развитию сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, финансов, банкинга, микрофинансирования, логистики, здравоохранения, пищевой промышленности и биотехнологий.

В частности, состоялись встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Рюсэем Акадзавой, руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Японской федерации бизнеса («Кейданрен») и фонда «Япония – Узбекистан Шелковый путь».

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