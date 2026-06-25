Делегация Узбекистана посетила Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 22-24 июня делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Акрамом Алиевым посетила Австрию, где приняла участие в прошедшем в Вене форуме к 50-летию Фонда международного развития ОПЕК, а также провела ряд переговоров с представителями австрийских официальных и деловых кругов.

В частности, был проведен "круглый стол" с участием заместителя министра финансов Австрии Андреаса Райхардта, представителя Министерства экономики, энергетики и туризма Элизабет Вайссебек, руководства Горно-геологического университета Леобена и топ-менеджмента компаний BPG, Scotty Group, Leitner Ropeways, Fedaja, Frequentis и ILF. Стороны обсудили совместные проекты в горнодобывающей отрасли, инфраструктуре, транспорте и технологиях.

Также состоялись переговоры с заместителем гендиректора ЮНИДО Фату Хайдарой, по итогам которых стороны подписали Совместную декларацию по созданию в Узбекистане Регионального хаба зеленых промышленных технологий.

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