



Погода в Узбекистане на 27 июня



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июня, погода по прогнозам синоптиков: 26-27 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-25°, днем 38-40°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 23-28°, днем 38-43°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 23-28°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь,

возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

Назад | Наверх Печать статьи