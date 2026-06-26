



Глава Узбекистана провел встречу с экс-премьером Великобритании



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране бывшим премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития сотрудничества с Институтом глобальных изменений, который осуществляет экспертную поддержку проводимым в Узбекистане реформам и преобразованиям, обсуждены возможности реализации новых совместных проектов в сферах инвестиций, технологий, цифровых трансформаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи