Глава Узбекистана поздравил журналистов

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам средств массовой информации и сферы печати с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех творческих и технических работников печатных и интернет-изданий, телерадиоканалов, информационных и медиаслужб, издательств и полиграфических предприятий страны, преданных своему делу журналистов, уважаемых ветеранов сферы.

Хочу вновь подтвердить, что вижу в вас, журналистах, любящих Родину, обладающих глубокими знаниями и высоким потенциалом, своих близких друзей и единомышленников.

В нынешнем году этот замечательный праздник имеет для нас особое значение – он проходит в дни, когда мы отмечаем 120-летие учреждения нашими предками-джадидами газеты «Тараққий» («Прогресс»), положившей начало национальной печати, и 100-летие первого в стране экспериментального запуска радиовещания.

Десять лет назад, опираясь на принципы демократии, открытости и прозрачности, определив своим приоритетом идею «Во имя чести и достоинства человека, во имя его счастья!», мы приступили к построению Нового Узбекистана. И за этот короткий период благодаря самоотверженному и славному труду нашего многонационального народа добились огромных успехов.

В частности, заслуживает внимания осуществляемая работа по обеспечению свободы слова в обществе, поддержке средств массовой информации, повышению открытости деятельности государственных органов, цифровизации информационной сферы и формированию современного медиапространства.

В результате создания прочных правовых основ, предоставления льгот и преференций была укреплена материально-техническая база сферы, с каждым годом в ней возрастает доля частного сектора. Сегодня она составляет 67 процентов всех средств массовой информации, которых в стране насчитывается уже около 2700, свыше 90 процентов издательских субъектов, 83 процента полиграфических предприятий. В нынешнем году производственная мощность издательств увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, более чем 60-миллионым тиражом изданы книги порядка 15 тысяч наименований.

Эти данные свидетельствуют о расширяющемся масштабе работ по либерализации сферы информации, повышению культуры чтения, поддержке деятельности медиа, росте рынка информационных услуг в стране.

В настоящее время вместе с резким увеличением потока информации стали широко распространяться и дипфейковые технологии, поэтому особое внимание уделяется достоверности источников. С этой целью за короткое время посредством разных медиапроектов в сфере была сформирована современная образовательная система, охватывающая 10 тысяч молодых людей.

Уважаемые работники средств массовой информации!

Свободную, ответственную и по-настоящему народную журналистику мы рассматриваем как одно из необходимых условий развития общества и государства. Будут приняты новые меры, направленные на дальнейшее расширение возможностей для эффективной деятельности работников средств массовой информации, усиление защиты их прав и интересов, повышение профессионального мастерства и квалификации, в частности, на социальную защиту, стимулирование труда, укрепление здоровья и улучшение условий жизни.

Думаю, исходя из этого актуально совершенствование деятельности Союза журналистов Узбекистана, повышение его статуса и участия в процессе реформ. Ведь само наше стремительно меняющееся время ставит перед этим общественным объединением новые важные задачи. Сегодняшний день диктует необходимость уделять серьезное внимание вопросам защиты прав и интересов журналистов, оказания им правовой и информационно-технологической помощи, всесторонней поддержки и обеспечения профессиональной солидарности.

В этом плане важное значение имеет продолжение организации мероприятий Медианедели, которая впервые проходила в течение трех месяцев по всей республике с вовлечением более 12 тысяч представителей сферы, в том числе молодых журналистов.

Как руководитель страны я всегда готов оказать необходимую помощь и поддержку национальным средствам массовой информации, чтобы они, выполняя функции прочного моста между государством и обществом, стали в то же время мощной духовной силой, которая еще больше сплотит наш народ на основе общенациональных интересов.

Уважаемые работники сферы!

Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех, кто в связи с Днем печати и средств массовой информации удостоен высоких государственных наград.

Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей деятельности.

Пусть перо ваше всегда будет острым, слово – правдивым и действенным, а творчество – плодотворным!".

УЗИНФОРМ