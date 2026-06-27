Глава МИД Узбекистана отправился в Хорватию

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе по приглашению главы МИД Хорватии с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась в эту страну с официальным визитом.

Целью поездки является участие в Дубровникском форуме - ежегодной международной дипломатической и политической конференции, которая проводится с 2006 года в хорватском городе Дубровник. В ходе форума обсуждаются вопросы энергетической безопасности, конкуренции за критически важные сырьевые ресурсы, изменения климата и влияния искусственного интеллекта на глобальное развитие.

26 июня глава делегации Узбекистана провел встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Хорватии в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, туризма и других.

По итогам встреч была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2027–2028 годы.

На полях Дубровникского форума глава МИД Узбекистана также встретился с государственным министром Министерства иностранных дел Государства Катар Мухаммадом бин Абдулазизом бин Салехом Аль-Хулайфи, министром иностранных и европейских дел Республики Словения Тоне Кайзером и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

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