



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Ирана



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сеййедом Аббасом Арагчи. В рамках беседы главы МИД обсудили ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей, провели обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, рассмотрели другие приоритетные вопросы двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи