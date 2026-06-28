В Ташкенте обсуждены меры по борьбе с наркотиками

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в Ташкенте была проведена пресс-конференция на тему: «Работа, проводимая в Узбекистане по противодействию наркомании и наркопреступности», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Конференция была организована по инициативе Агентства по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием при Администрации Президента Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия были озвучены доклады о мерах, реализуемых в стране по борьбе с наркоманией и наркопреступностью, усилению профилактической работы среди населения, особенно молодежи, пропаганде здорового образа жизни, а также о результатах, достигнутых в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

В частности, по информации Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, было озвучено, что в рамках широкомасштабного оперативно-профилактического месячника «Борьба с распространением наркотиков среди молодежи» по состоянию на 12 июня 2026 года в высших образовательных учреждениях совместно с Агентством по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием, правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения и специалистами-наркологами проведено 1 417 профилактических мероприятий и 578 круглых столов и встреч. В ходе мероприятий демонстрировались видеоролики о негативных последствиях наркомании, а общее количество охваченных студентов и молодых людей составило 265 098 человек.

Мероприятия месячника были освещены 1 345 раз на республиканских и региональных телеканалах, в газетах, журналах, интернет-изданиях и социальных сетях.

Совместно с Агентством по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием и Министерством внутренних дел в период с 5 по 10 января 2026 года были организованы курсы повышения квалификации для инспекторов профилактики, закрепленных за высшими образовательными учреждениями. Специалисты государственных органов провели для участников теоретические и практические занятия.

В настоящее время ежемесячно проводятся онлайн-совещания с участием инспекторов профилактики, на которых анализируются преступления, связанные с наркотиками среди студентов, и вырабатываются рекомендации по их предупреждению.

Среди неорганизованной молодежи в махаллях проведено 856 профилактических мероприятий на тему «Наркомания — гибель жизни», в которых приняли участие 117 809 молодых людей. В вузах под девизом «Скажем наркотикам нет!» организовано 1 234 воспитательно-профилактических мероприятия, охвативших 234 502 студента.

По инициативе молодежных лидеров вузов созданы группы молодых пропагандистов, состоящие из активных студентов. Ими проведено 705 целевых информационно-разъяснительных мероприятий, посвященных негативным последствиям наркомании и наркопреступности.

Также было подготовлено совместное обращение к молодежи, родителям и педагогам с призывом осознать опасность наркомании и наркопреступности. Во всех высших учебных заведениях организовано 2 477 обсуждений с участием студентов, преподавателей и родителей.

На основе принципа «махалля — семейная поликлиника — образовательное учреждение» проведено 1 355 профилактических мероприятий с участием педагогов, медицинских работников, инспекторов профилактики и активистов махалли, в которых приняли участие 208 642 студента и молодых человека.

В настоящее время в 187 высших образовательных учреждениях страны действуют патрули безопасности «Qalqon», в составе которых работают 6 070 студентов и 1 405 преподавателей, тьюторов и ответственных сотрудников. Благодаря их деятельности профилактические меры по предупреждению наркомании и наркопреступности реализованы в 169 вузах.

Кроме того, под лозунгом «Наркомания — гибель жизни» среди студенческих театральных студий были организованы сценические постановки, к которым привлечено 102 578 студентов.

Для более глубокого осознания молодежью негативных последствий наркомании совместно с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел организуются посещения учреждений исполнения наказаний. По состоянию на 12 июня 2026 года 103 647 студентов из 87 вузов посетили 42 учреждения исполнения наказаний.

Также в рамках принципа «Образование — семья — махалля» утверждена концепция «Образовательное учреждение, свободное от наркотиков», направленная для исполнения во все высшие учебные заведения. Для обеспечения возможности анонимного информирования о фактах, связанных с наркопреступностью, в вузах установлено 486 специальных ящиков, обращения из которых регулярно изучаются.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности профилактической работы, защиты молодежи от наркомании и наркопреступности, широкого продвижения здорового образа жизни, а также укрепления взаимодействия между государственными органами, институтами гражданского общества и средствами массовой информации.

УЗИНФОРМ