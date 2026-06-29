Глава Узбекистана провел переговоры с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе переговоров глава Узбекистана поздравил коллегу с 69-летием, пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и процветания братскому туркменскому народу.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы стратегического диалога двух стран.

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