Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Целью визита делегации является участие в заседании «Швейцарской группы» стран-учредителей банка.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Группой Всемирного банка, возможности реализации новых совместных проектов в сферах финансирования малого и среднего бизнеса и предпринимательства, приватизации государственных предприятий, внедрения искусственного интеллекта в секторах экономики, финансирования водного сектора, развития человеческого капитала, содействия в улучшении позиций Узбекистана в мировых рейтингах.

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