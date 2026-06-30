



Швейцария сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Константином Оболенским. В ходе встречи посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания с должности, на которой он находился с августа 2021 года, а также состоялось обсуждение актуальной международной политической проблематики и приоритетных вопросов развития узбекско-швейцарского сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи