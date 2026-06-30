Глава Узбекистана провел встречу с делегацией МВФ

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Международного валютного фонда во главе с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли.

Целью визита делегации является участие в заседании «Швейцарской группы» стран-учредителей банка.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы развития сотрудничества Узбекистана с МВФ, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, возможности реализации новых совместных проектов в сферах совершенствования денежно-кредитной, валютной и фискальной политики, подготовки кадров для экономических ведомств страны, развития стратегии макроэкономической политики и цифровых платежей, либерализации движения капитала, улучшения методологии национальной статистики и управления государственными доходами, поддержания свободного обменного курса.

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