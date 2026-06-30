Делегация Узбекистана посетила Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым посетила Кыргызстан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 29 июня в Бишкеке Инвестиционном бизнес-форуме Шанхайской организации сотрудничества «Кыргызстан - сердце Евразии», который собрал свыше 600 представителей госорганов, финансовых институтов и бизнеса стран-участниц ШОС.

На полях форума участники обсудили совместные проекты в сферах ИИ, электронной коммерции, «зеленой» трансформации, транспорта и логистики.

По итогам форума была подписана совместная резолюция о создании постоянной площадки взаимодействия инвестагентств, а также заключены 12 соглашений в сфере промышленности, инфраструктуры и цифровых технологий на общую сумму 150 млн долларов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему увеличению взаимных инвестиций.

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