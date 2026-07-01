Делегация Узбекистана отправилась в Оман

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым отправилась с визитом в Султанат Оман.

В рамках визита 30 июня делегация приняла участие в прошедшем в Маскате очередном раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Султаната Оман, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

УЗИНФОРМ