Делегация Узбекистана вернулась из Беларуси

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Республику Беларусь.

Визит был предпринят с целью участия в прошедших 29 июня в Минске переговорах с представителями официальных и деловых кругов РБ. В частности, состоялись встречи с заместителем премьер-министра Беларуси Юрием Шулейко и руководителями крупных компаний.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, инвестицй, промышленности, пищевой индустрии, технологий и других.

В частности, стороны обсудили подготовку Дорожной карты по развитию сотрудничества и подготовку к предстоящему 6-8 июля в Минске 3-му Межрегиональному форуму. В фокусе внимания были создание животноводческих кластеров в Беларуси, а также кооперация в легкой, пищевой, мебельной, химической отраслях и производстве стройматериалов. В пищевой индустрии рассмотрены проекты по производству молочной, кондитерской и детской продукции, а со швейным и деревообрабатывающим секторами намечен выпуск одежды, мебели, полимеров и т.д.

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