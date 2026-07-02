Погода в Узбекистане на 3 июля

Погода в Узбекистане на 3 июля02.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 июля, погода по прогнозам синоптиков:
2-3 июля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7–12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков, лишь в некоторых районах пустынной зоны Навоийской области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7–12 м/с, во время грозы возможно усиление до 13–18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.