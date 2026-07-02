В Маскате обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Омана

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля пребывающий с визитом в Султанате Оман заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев провел в Маскате ряд встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с заместителем председателя Государственного совета (верхней палаты парламента) Султаната Оман Салимом бин Мусаллимом Катаном, председателем Высшего центра по вопросам культуры и науки имени Султана Кабуса Хабибом Аль-Риямий, заместителем руководителя Инвестиционного агентства Омана Муниром Аль-Мунири, генеральным секретарем аппарата заместителя Премьер-министра Султаната Оман по экономическим вопросам Ярубом бин Абдуллой аль-Яруби и председателем оманской компании «Alsiyabi International Group LLC» Салимом Али Сияби.

УЗИНФОРМ