



Ташкент посетила делегация Норвегии



ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля в Узбекистан прибыла с визитом делегация Норвегии во главе с государственным секретарем МИД Эйвиндом Вадом Петерссоном. Целью визита явилось участие в прошедшем в Ташкенте 3-м раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Норвегии, который был посвящен вопросам развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи