В Узбекистане отмечается День Государственного герба

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. День Государственного герба Республики Узбекистан отмечается 2 июля. В этот день в 1992 году Верховный Совет Узбекистана принял закон «О Государственном гербе Республики Узбекистан».

Герб страны является одним из главных символов государственного суверенитета.

Согласно национальному законодательству, изображение герба размещается на фасадах зданий резиденций Президента Республики Узбекистан, палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, республиканских органов государственного управления, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии и других государственных ведомств, а также помещается на зданиях дипломатического корпуса и представительств международных организаций в нашей стране, нотариальных органов, Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, нотариальных архивов управлений юстиции города Ташкента и областей, пограничных столбах, на печатях и бланках документов, паспортах, ID-картах и дипломатических паспортах граждан Республики Узбекистан, а также ID-картах иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, свидетельствах о регистрации актов гражданского состояния, национальных денежных банкнотах.

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