Погода в Узбекистане на 4 июля

Погода в Узбекистане на 4 июля03.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июля, погода по прогнозам синоптиков:
3 июля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.