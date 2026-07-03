



Погода в Узбекистане на 4 июля



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июля, погода по прогнозам синоптиков: 3 июля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.

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