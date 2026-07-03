Глава Узбекистана пребывает с визитом в Грузии

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Грузию.

По прибытии глава Узбекистана провел переговоры на высшем уровне с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, в ходе которых были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, цифровых технологий и туризма. По итогам встречи в верхах Президент Узбекистана был награжден высшей государственной наградой Грузии, орденом «Золотое руно».

Сегодня глава Узбекистана провел расширенные переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, по итогам которых был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

Декларация об установлении отношений стратегического партнерства,

Соглашение о сотрудничестве и административной помощи в таможенных делах;

Соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровизации;

Соглашение о сотрудничестве в области профессионального и высшего образования, науки и инноваций;

Программа сотрудничества между Правительством Респуб­лики Узбекистан и Правительством Грузии на 2026-2027 годы;

Программа сотрудничества между Министерством культуры Республики Узбекистан и Министерством культуры Грузии на 2027-2030 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Грузии;

Меморандум о сотрудничестве по внедрению информационной системы электронного обмена разрешениями «E-Permit»;

Меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства;

Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения;

Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией по вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности;

Меморандум о взаимопонимании в сфере трудовой миграции;

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма,

Меморандум о сотрудничестве между Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Национальным бюро исполнения при Министерствн юстиции Грузии.

Также Президент Узбекистана выразил признательность грузинской стороне за решение присвоить одному из парков Тбилиси имя узбекского поэта Алишера Навои.

Также сообщалось о запланированном проведении в этом году в Узбекистане совместных образовательного и туристического форумов т принятом решении об учреждении посольства Республики Узбекистан в Грузии.

Кроме того, Президент Узбекистана посетил Площадь героев в городе Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.

УЗИНФОРМ