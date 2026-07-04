



Глава Узбекистана завершил визит в Тбилиси



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля, в заключительный день государственного визита в Грузию, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе принял участие в торжественной церемонии открытия памятника великому сыну узбекского народа, поэту и мыслителю Алишеру Навои в городе Тбилиси. Открытие памятника было призвано стать важным символом развития дружественных узбекско-грузинских отношений. По завершении церемонии глава Узбекистана возвратился в Ташкент. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи