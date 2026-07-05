Глава Узбекистана поздравил народ США

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

В послании содержались поздравления в связи с празднованием юбилейного, 250-го Дня независимости США.

В послании говорилось:



«С большим удовольствием направляю Вам и дружественному американскому народу от имени многонационального народа Узбекистана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания.



Под Вашим смелым и энергичным руководством США, последовательно укрепляя свою экономическую мощь и влияние, играют важную роль в обеспечении глобального развития и безопасности, активно развивают практическое сотрудничество со всеми государствами», – отмечается в поздравлении.

Кроме того, в своем послании глава Узбекистана выразил стремеление к дальнейшему развитию взаимовыгодного стратегического сотрудничества между двумя странами, выводу его на качественно новый уровень, а также отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским коллегой на полях саммита «Группы двадцати», который состоится в Майами в декабре текущего года.

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