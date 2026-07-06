В Ташкент прибыла с визитом делегация Иордании

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с визитом в стране заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Хашимитского Королевства Иордания Айманом Сафади.

В ходе переговоров министры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, инвестиций и других, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях, провели обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

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