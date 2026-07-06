В Ташкент прибыл с визитом глава ICESCO

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в страну для участия в 1-м Международном форуме исламской цивилизации генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ICESCO, возможности реализации новых совместных проектов в сферах науки, культуры, образования и туризма.

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