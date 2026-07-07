Погода в Узбекистане на 8 июля

Погода в Узбекистане на 8 июля07.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 июля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 37-39°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.