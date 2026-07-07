



Погода в Узбекистане на 8 июля



ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

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