Делегация Узбекистана вернулась из Беларуси

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым завершила визит в Республику Беларусь, который был предпринят с целью участия в прошедшем 6 июля в Минске очередном раунде узбекско-белорусских межмидовских политических консультаций.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и других.

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