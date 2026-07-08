Посол Азербайджана отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана Гусейном Гулиевым, который отбывает из страны в связи с завершением срока своего пребывания в должности, на которой он находился с с октября 2012 года.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру ключевых направлений.

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