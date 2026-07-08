В Ташкент прибыл новый посол Алжира

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира Джамили Ашур.

В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов двусторонней повестки дня.

Джамили Ашур сменила в должности Мухаммада Ирки, который возглавлял алжирскую дипмиссию в Узбекистане с января 2024 года по май текущего.

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