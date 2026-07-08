



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Гвинеи-Бисау



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау. Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии международных организаций и структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи