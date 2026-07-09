Глава Узбекистана отбыл в Минск

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным официальным визитом в Республику Беларусь.

Визит предпринят по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с целью проведения двусторонних переговоров на высшем уровне, которые состоятся сегодня в Минске.

Поо прибытии глава Узбекистана возложил венок к Монументу Победы в память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а затем проследовал в отведенную ему резиденцию.

УЗИНФОРМ