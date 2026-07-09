В Минске проведены узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне

В Минске проведены узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне09.07.2026 18:03
НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в Республике Беларусь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с Президентом РБ Александром Лукашенко.
В ходе переговоров стороны в узком и расширенном форматах провели обсуждение перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, атомной энергетики, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.
По итогам встречи в верхах были подписаны:
- Декларация об установлении отношений стратегического партнерства,
- План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы;
- Программа консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2026–2027 годы;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года;
- Соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
- Соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства;
- Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026–2028 годы;
- План мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 2027–2028 годы;
- План совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026–2027 годы;
- Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;
- Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Белорусским государственным концерном «БЕЛЛЕГПРОМ» о сотрудничестве в сфере легкой промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере социальной защиты населения;
- Меморандум о взаимопонимании по финансовым вопросам между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Беларусь;
- Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета;
- Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере научно-технического сотрудничества между Академией наук Республики Узбекистан и Национальной академией наук Беларуси,
- Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.
УЗИНФОРМ