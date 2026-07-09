В Минске проведены узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в Республике Беларусь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с Президентом РБ Александром Лукашенко.

В ходе переговоров стороны в узком и расширенном форматах провели обсуждение перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, атомной энергетики, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Декларация об установлении отношений стратегического партнерства,

План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы;

Программа консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2026–2027 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года;

Соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

Соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства;

Программа сотрудничества в сфере культуры на 2026–2028 годы;

План мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 2027–2028 годы;

План совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026–2027 годы;

Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;

Протокол между Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Белорусским государственным концерном «БЕЛЛЕГПРОМ» о сотрудничестве в сфере легкой промышленности;

Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по вопросам сотрудничества в сфере социальной защиты населения;

Меморандум о взаимопонимании по финансовым вопросам между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Беларусь;

Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета;

Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере;

Меморандум о взаимопонимании в сфере научно-технического сотрудничества между Академией наук Республики Узбекистан и Национальной академией наук Беларуси,

Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.

УЗИНФОРМ